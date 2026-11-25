EuroLeague 'de özellikle deplasman performansı ile taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe Tarfin , Barcelona deplasmanında önemli bir galibiyete imza attı.

Mücadelede ilk 3 periyot Barcelona'ya karşılık veremeyen Fenerbahçe, faul probleminin de etkisiyle skorda sürekli geride kaldı. Son bölüme de Shields'ın üçlüğü ile 53-61 geride giren Fenerbahçe mükemmel bir 10 dakika ile deplasmanlarda ikinci galibiyetini aldı.

İlk yarı 2 sayı atabilen Shavon Shields ikinci 20 dakikada 7 üçlük isabeti ile toplam 24 sayı üretti. Larkin de 19 sayı ile ona eşlik etti. Fenerbahçe 14. maçında 9. galibiyetini aldı.

Beşiktaş Fuzul ise İstanbul'da ağırladığı Paris Basket'e 76-88 yenildi ve 6 galibiyette kaldı.