Fenerbahçe Tarfin blok partisi verdiği maçta Partizan'ı 74-65 devirdi
16.10.2026 07:42
Anadolu Ajansı
Tucker ilk yarı vasat ikinci yarı etkiliydi.
Tam 14 blokla EuroLeague rekorunu kıran Fenerbahçe Tarfin, evinde oynadığı 5. karşılaşmayı da kazanırken Partizan galibiyeti ile çift maç haftasını da kayıpsız kapattı.
EuroLeague’de Fenerbahçe Tarfin, sahasında Sırbistan ekibi Partizan’ı 74-65 mağlup ederek çift maç haftasını kayıpsız tamamladı.
Sarı-lacivertliler, organizasyondaki 6’ncı maçında 5’inci galibiyetini elde etti.
Mücadelede 14 blok yapan Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague’de bir maçta en fazla blok yapma rekorunu kırdı.
Sarı-lacivertli ekip, Partizan ile EuroLeague’de oynadığı 13’üncü karşılaşmada 8’inci galibiyetine ulaştı