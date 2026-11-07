Fenerbahçe Tarfin, Bursaspor deplasmanında rahat kazandı
07.11.2026 22:59
Fenerbahçe Tarfin için rahat bir galibiyet oldu.
Onuralp Bitim'in 19 sayı ile hücumda sürüklediği Fenerbahçe Tarfin ligde 7. maçında 5. galibiyetini aldı. Bursaspor 6'ncı kez kaybetti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 78-59 yendi.
Mücadelenin ilk yarısını da 36-43 önde tamamlayan sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini aldı.
Bursaspor Basketbol ise 6. mağlubiyetini yaşadı.
Onuralp Bitim 19 sayı ile Fenerbahçe'nin en skorer ismiydi. Bursa ekibinde ise Moore 20 sayı ile maçın en skorer ismiydi.
Diğer sonuçlar: Çayırova-Bordo Bandırma: 95-78, Türk Telekom-Körfez Basket: 94-82, Trabzonspor-Aliağa: 81-91.