Fenerbahçe Tarfin İstanbul serisini 3'te 3 ile bitirdi. Beşiktaş, Barcelona'ya diş geçiremedi

EuroLeague 'de iki namağlup takımın maçında Fenerbahçe Tarfin, Dubai Basketbol'u 76-66 mağlup etti.

Fenerbahçe Tarfin'in iyi başlayıp, Dubai'nin bırakmadığı maçın son anları çok çekişmeli geçti. Taraftarının da desteğiyle Dubai Basketbol'a üstünlük sağlayan ve farkı çift hanelere çıkaran Fenerbahçe, karşılaşmayı 76-66 kazandı.

Fenerbahçe böylece İstanbul'da oynadığı 3 maçı da kazanmayı başardı. Sarı-Lacivertliler haftaya Obradovic'in çalıştırdığı Panathinaikos'un konuğu olacak.