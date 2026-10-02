Fenerbahçe Tarfin İstanbul serisini 3'te 3 ile bitirdi. Beşiktaş, Barcelona'ya diş geçiremedi
02.10.2026 23:46
Fenerbahçe Tarfin geçen sezon 2 maçta da Dubai ekibine yenilmişti.
EuroLeague'de çift maç haftasını İstanbul'da kapatan iki takımımızdan Fenerbahçe Tarfin, Dubai'yi devirdi, Beşiktaş ise Maccabi galibiyetinin devamını getiremedi.
EuroLeague'de iki namağlup takımın maçında Fenerbahçe Tarfin, Dubai Basketbol'u 76-66 mağlup etti.
Fenerbahçe Tarfin'in iyi başlayıp, Dubai'nin bırakmadığı maçın son anları çok çekişmeli geçti. Taraftarının da desteğiyle Dubai Basketbol'a üstünlük sağlayan ve farkı çift hanelere çıkaran Fenerbahçe, karşılaşmayı 76-66 kazandı.
Fenerbahçe böylece İstanbul'da oynadığı 3 maçı da kazanmayı başardı. Sarı-Lacivertliler haftaya Obradovic'in çalıştırdığı Panathinaikos'un konuğu olacak.
Beşiktaş'ın pivotu Ziziç zaman zaman etkili oldu.
BEŞİKTAŞ SAVUNMADA ETKİLİ OLAMADI
Maccabi'yi Belgrad'da farklı yenen Beşiktaş, çift maç haftasını evinde İspanya temsilcisi Barcelona'ya 95-82 mağlup olarak kapattı.
İlk periyotta Barcelona'nın 13-0'lık seri ile yakaladığı 20-8'lik üstünlük maçın gidişatını da belirledi.
Beşiktaş'ın farkı indirme çabaları zaman zaman sonuç verse de savunmada rakibe direnç gösteremeyince gerisi gelmedi.
Devreyi 52-40 önde geçen Barcelona farkı 10 sayı ve üstünde tutarak maçtan 95-82 galip ayrıldı.
Mücadeleyi Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra siyah-beyazlı takımın Sırp oyuncusu Dusan Vlahovic ile İtalyan futbolcusu Fabio Miretti de izledi.
BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE TEK MAÇ VARDI
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Karşıyaka, sahasında normal süresi 65-65 biten maçta Galatasaray MCT Technic'i uzatmalarda 78-71 mağlup etti.