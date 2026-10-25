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Fenerbahçe Tarfin, İzmir deplasmanında Karşıyaka'yı farklı yendi

25.10.2026 19:17

Fenerbahçe Tarfin, İzmir deplasmanında Karşıyaka'yı farklı yendi
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Tarfin rahat bir galibiyet aldı.

Volkan Üstüyıldız
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İlk periyottan itibaren üstünlüğü ele alan Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Karşıyaka'yı 97-72 yendi ve 5. maçında 3. galibiyetine ulaştı.

Basketbol Süper Ligi 5’inci hafta mücadelesinde Karşıyaka evinde Fenerbahçe Tarfin ’e 25 sayı farkla yenildi: 72-97. Bu sonuçla Fenerbahçe ligdeki 3’üncü galibiyetini, Karşıyaka ise 3’üncü mağlubiyetini aldı.

 

İlk çeyrekte dış atışlarla skor üreten Fenerbahçe, bu bölümü 9 sayı üstün tamamladı: 16-25.

 

İkinci periyodun başında Larkin’in 3 sayılık basketleriyle etkili olan konuk ekip, Tucker’in son saniye 3’lüğü ile soyunma odasına 13 sayı önde girdi: 36-49.

 

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta Fenerbahçe’de Shields skora katkı sağladı. Karşıyaka’nın üst üste hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren sarı-lacivertliler son bölüme 24 sayı üstün girdi: 50-74.

 

Final periyodunda Sargiunas ile skor üreterek üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Tarfin maçı farklı kazanmayı başardı: 72-97.

 

Günün diğer maçında Anadolu Efes, Körfez Basket'i 93-77 mağlup etti.