Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos'u Üç Silahşörleri ile devirdi

Basketbol EuroLeague 'in yedinci haftasında Fenerbahçe Tarfin , deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımını 64-61 yendi.

Fournier, Montero, Dorsey gibi yıldızlarından yoksun rakibi karşısında maça kötü başlayan ve ilk periyodu 20-8, devreyi de 34-24 geride tamamlayan Fenerbahçe Tarfin ikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu.

Shane Larkin'in etkili oyunu ile farkı kapatıp son saniyelere 64-61 önde giren Fenerbahçe Tarfin, Vezenkov'un boş pozisyonda şutu kaçırmasıyla maçı kazandı.

Fenerbahçe'de Larkin 13, Baldwin 14 ve Shields 17 sayı ile galibiyeti getiren isimler oldular.

Sarı-lacivertliler 6. galibiyetine ulaşırken, Olympiakos ise 2. mağlubiyetini aldı.