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Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos'u Üç Silahşörleri ile devirdi

24.10.2026 00:15

Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos'u Üç Silahşörleri ile devirdi
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Tarfin'de Baldwin 14 sayı ile oynadı.

AA
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EuroLeague'in son şampiyonu Olympiakos karşısında kötü başladığı maçı ikinci yarıda çeviren Fenerbahçe Tarfin'de Larkin-Baldwin-Shields üçlüsü 44 sayı ile oynadı.

Basketbol EuroLeague'in yedinci haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımını 64-61 yendi.

 

Fournier, Montero, Dorsey gibi yıldızlarından yoksun rakibi karşısında maça kötü başlayan ve ilk periyodu 20-8, devreyi de 34-24 geride tamamlayan Fenerbahçe Tarfin ikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu.

 

Shane Larkin'in etkili oyunu ile farkı kapatıp son saniyelere 64-61 önde giren Fenerbahçe Tarfin, Vezenkov'un boş pozisyonda şutu kaçırmasıyla maçı kazandı.

 

Fenerbahçe'de Larkin 13, Baldwin 14 ve Shields 17 sayı ile galibiyeti getiren isimler oldular.

 

Sarı-lacivertliler 6. galibiyetine ulaşırken, Olympiakos ise 2. mağlubiyetini aldı.