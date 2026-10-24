Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos'u Üç Silahşörleri ile devirdi
24.10.2026 00:15
Fenerbahçe Tarfin'de Baldwin 14 sayı ile oynadı.
EuroLeague'in son şampiyonu Olympiakos karşısında kötü başladığı maçı ikinci yarıda çeviren Fenerbahçe Tarfin'de Larkin-Baldwin-Shields üçlüsü 44 sayı ile oynadı.
Basketbol EuroLeague'in yedinci haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımını 64-61 yendi.
Fournier, Montero, Dorsey gibi yıldızlarından yoksun rakibi karşısında maça kötü başlayan ve ilk periyodu 20-8, devreyi de 34-24 geride tamamlayan Fenerbahçe Tarfin ikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu.
Shane Larkin'in etkili oyunu ile farkı kapatıp son saniyelere 64-61 önde giren Fenerbahçe Tarfin, Vezenkov'un boş pozisyonda şutu kaçırmasıyla maçı kazandı.
Fenerbahçe'de Larkin 13, Baldwin 14 ve Shields 17 sayı ile galibiyeti getiren isimler oldular.
Sarı-lacivertliler 6. galibiyetine ulaşırken, Olympiakos ise 2. mağlubiyetini aldı.