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Fenerbahçe Tarfin, Panathinaikos'a deplasmanda mağlup oldu

08.10.2026 23:40

Fenerbahçe Tarfin, Panathinaikos'a deplasmanda mağlup oldu
Anadolu Ajansı

Panathinaikos pota altında Lessort ile etkili oldu.

AA
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EuroLeague'de 3'te 3 yaptıktan sonra Atina deplasmanına giden Fenerbahçe Tarfin, Panathinaikos'un yıldızlarına karşı savunmada çözüm üretemedi.

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in dördüncü haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR ekibine deplasmanda 92-74 mağlup oldu.

 

Fenerbahçe'de en skorer isim 13 sayıyla Braxton Key olurken, Panathinaikos'un Fransız pivotu Matthias Lessort 19 sayı atarken, maçın da MVP'si seçildi.

 

Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini yaşadı. Yunanistan temsilcisi ise 4. maçından da galibiyetle ayrıldı.

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