Fenerbahçe Tarfin, Panathinaikos'a deplasmanda mağlup oldu
08.10.2026 23:40
Anadolu Ajansı
Panathinaikos pota altında Lessort ile etkili oldu.
EuroLeague'de 3'te 3 yaptıktan sonra Atina deplasmanına giden Fenerbahçe Tarfin, Panathinaikos'un yıldızlarına karşı savunmada çözüm üretemedi.
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in dördüncü haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR ekibine deplasmanda 92-74 mağlup oldu.
Fenerbahçe'de en skorer isim 13 sayıyla Braxton Key olurken, Panathinaikos'un Fransız pivotu Matthias Lessort 19 sayı atarken, maçın da MVP'si seçildi.
Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini yaşadı. Yunanistan temsilcisi ise 4. maçından da galibiyetle ayrıldı.