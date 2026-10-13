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Fenerbahçe Tarfin sahasında rakip tanımıyor. Zalgiris'e 19 sayı fark

13.10.2026 23:59

Fenerbahçe Tarfin sahasında rakip tanımıyor. Zalgiris'e 19 sayı fark
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Tarfin fikstür avantajını iyi kullanıyor.

AA
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EuroLeague'de evindeki 4. maçını da kazanan Fenerbahçe Tarfin, Zalgiris Kaunas'ı 99-80 mağlup etti.

Basketbol EuroLeague'in 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 99-80 yendi.

 

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, ligdeki 4. galibiyetini elde etti. Zalgiris ise 3. kez mağlup oldu.

 

Karşılaşmanın ilk çeyreği karşılıklı sayılarla başladı. Sarı-lacivertli ekip, yakaladığı 15 sayılık seriyle (22-7) oyunun kontrolünü ele aldı ve rakibinin boyalı alana kolay girmesine izin vermedi. 

 

Melli'nin üç sayılık basketlerinin etkili olduğu ilk periyodu Fenerbahçe, 27-14 üstün tamamladı.

 

22 SAYIYA KADAR ÇIKAN FARK 7'YE İNDİ

 

İkinci periyoda 4 sayılık seriyle başlayan Zalgiris'e sarı-lacivertli takım, arka arkaya bulduğu üç sayılık basketlerle karşılık verdi: 36-18. 

 

Mücadelenin 15. dakikasında Fenerbahçe, farkı 22 sayıya çıkarırken (42-20) konuk ekip oyuna girmekte zorlandı. 

 

Zalgiris, çeyreğin kalan bölümünde Edwards ile öne çıkıp farkı 7 sayıya kadar indirdi. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 50-43 önde gitti.

 

Fenerbahçe, Shields'ın dış atıştan bulduğu basketle 23. dakikaya 56-47 üstün girdi. Key'in boyalı alanda etkili olduğu bölümde sarı-lacivertli ekip, oyunun kontrolünü tekrardan ele geçirdi. 

 

29'uncu dakikada Baldwin'in basketiyle fark tekrardan 20 sayıya kadar yükseldi: 75-55. Fenerbahçe Tarfin, üçüncü periyodu 78-56 önde bitirdi.

 

Son çeyrekte de farkın erimesine izin vermeyen sarı-lacivertliler, tamamında üstün oynadığı mücadeleyi 99-80 kazandı.

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