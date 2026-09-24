Fenerbahçe Tarfin-Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euroleague 1. hafta

Euroleague 'in 1. haftasında Fenerbahçe Tarfin parkede Virtus Bologna ile nefes kesen bir maça çıkacak. Taraftarı önünde kazanmak isteyen temsilcimiz mutlak galibiyet için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe Tarfin-Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE TARFİN-VİRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka, S Sport'tan yayınlanacak.

FENERBAHÇE GEÇTİĞİMİZ SEZON FİNALE KALMIŞTI

Avrupa Ligi'nde geçen sezon Dörtlü Final oynama başarısı gösteren sarı-lacivertli ekip, yeni sezonu taraftarı önünde açacak.

Virtus Bologna ile Avrupa Ligi'nde daha önce 12 kez karşılaşan Fenerbahçe, söz konusu maçların 8'ini kazandı. Sarı-lacivertliler, rekabette son 5 müsabakadan galip ayrılan taraf oldu.

HEDEF 3. ŞAMPİYONLUK

Üçüncü şampiyonluk için mücadele edecek

Fenerbahçe Tarfin, bu sezon Avrupa Ligi'nde üçüncü şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında ilk şampiyonluğunu 2017'de elde eden sarı-lacivertliler, ikinci zaferini 2025'te yaşadı.

Fenerbahçe, bu sezon da mutlu sona ulaşarak tarihinin üçüncü Avrupa Ligi şampiyonluğu sevincini yaşayabilmek için mücadele edecek