Fenerbahçe Tarfin'e evinde Aliağa Petkim şoku

Basketbol Süper Lig'de Fenerbahçe Tarfin , sahasında Aliağa Petkimspor'a 82-77 mağlup oldu ve 4. maçında ikinci yenilgisini aldı.



EuroLeague 'deki çift maç haftasını iki galibiyetle kapatan Fenerbahçe Tarfin bunu lige yansıtamadı. Konuk ekip ilk periyodu 24-12, devreyi de 39-33 önde tamamladı. Çekişmeli geçen 3. periyot sonunda da 58-51'lik üstünlüğünü koruyan Petkimspor'da son periyotta Max Abmas sahne aldı. Son 5 dakikaya 12 sayı önde giren Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe'nin farkı kapatma çabalarını Max Abmas'ın üçlükleri ile durdurdu ve 82-77 galip ayrıldı. Bu konuk ekibin ligde 2. galibiyeti oldu.



Max Abmas 18 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Fenerbahçe Tarfin'den Horton-Tucker 17 sayı ile onu takip etti.

Trabzonspor da Denizli Basket deplasmanında 75-70 kazanarak 4. maçında 3. galibiyetini aldı.