Fenerbahçe tarihine geçecek rekor ayrılık: 40 milyon euro!

Süper Lig'de şampiyonluk, Avrupa'da ise başarı parolasıyla yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.



Yaz transfer dönemini Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin takviyeleriyle açan sarı-lacivertlilerde Milan Skriniar ve Marco Asensio için de mutlu son oldukça yakın...



Takıma katılacak oyuncuların yanı sıra ayrılacak isimler de taraftarlar tarafından merak edilmeye başlanmıştı.



Avrupa ve Suudi Arabistan'dan talipleri olduğu bilinen Youssef En-Nesyri için sıcak bir gelişme yaşandı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN GİRİŞİM Africafoot'un haberine göre Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Qadsiah, Youssef En-Nesyri için harekete geçti. AUBAMEYANG'IN YERİNE



Haberin detayında Suudi kulübünün Pierre-Emerick Aubameyang'ın takımdan ayrılmasının ardından yerinin Fenerbahçe'den En-Nesyri ile doldurulacağı kaydedildi. 40 MİLYON EURO



Sarı-lacivertlilerde olağanüstü bir sezon geçirdiği belirtilen Faslı yıldız için Fenerbahçe'nin isteyeceği bonservis bedelinin 40 milyon euro olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe ile 2029 yazına kadar sözleşmesinin devam ettiği vurgulanan golcü oyuncu için istenen bonservis bedelinin anlaşılabilir düzeyde olduğu ve Al Qadsiah'ın En-Nesyri'yi transfer etmesi halinde yeni sezon hedefleri için güçlü bir mesaj vereceği yazıldı.



PERFORMANSI



Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 52 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 30 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.