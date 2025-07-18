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Fenerbahçe tarihine geçecek rekor ayrılık: 40 milyon euro!

Yaz transfer döneminin hızlı ekibi Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...

Fenerbahçe tarihine geçecek rekor ayrılık: 40 milyon euro!

Süper Lig'de şampiyonluk, Avrupa'da ise başarı parolasıyla yeni sezon çalışmalarını sürdüren 'de hareketliliği yaşanıyor.

Yaz transfer dönemini Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin takviyeleriyle açan sarı-lacivertlilerde Milan Skriniar ve Marco Asensio için de mutlu son oldukça yakın...

Takıma katılacak oyuncuların yanı sıra ayrılacak isimler de taraftarlar tarafından merak edilmeye başlanmıştı.

Avrupa ve Suudi Arabistan'dan talipleri olduğu bilinen Youssef En-Nesyri için sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe tarihine geçecek rekor ayrılık: 40 milyon euro! - 1

SUUDİ ARABİSTAN'DAN GİRİŞİM

Africafoot'un haberine göre Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Qadsiah, Youssef En-Nesyri için harekete geçti.

AUBAMEYANG'IN YERİNE

Haberin detayında Suudi kulübünün Pierre-Emerick Aubameyang'ın takımdan ayrılmasının ardından yerinin 'den En-Nesyri ile doldurulacağı kaydedildi.

40 MİLYON EURO

Sarı-lacivertlilerde olağanüstü bir sezon geçirdiği belirtilen Faslı yıldız için Fenerbahçe'nin isteyeceği bonservis bedelinin 40 milyon euro olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe tarihine geçecek rekor ayrılık: 40 milyon euro! - 2

ile 2029 yazına kadar sözleşmesinin devam ettiği vurgulanan golcü oyuncu için istenen bonservis bedelinin anlaşılabilir düzeyde olduğu ve Al Qadsiah'ın En-Nesyri'yi etmesi halinde yeni sezon hedefleri için güçlü bir mesaj vereceği yazıldı.

PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 52 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 30 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

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