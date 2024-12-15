Fenerbahçe, tehdit savuran taraftarın kombinesini iptal etti

Fenerbahçe, sosyal medyada yapılan tehdit içerikli bir paylaşımın ardından harekete geçti.

KOMBİNESİ İPTAL EDİLDİ

X yani eski adıyla Twitter üzerinden, "Tesis mi basalım, kulüp binasını mı basalım, futbolcu mu dövelim?" ifadeleriyle tehditler savuran taraftar hakkında kulüp tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu ve kombine biletinin iptal edildiği açıklandı.

DAHA SONRASINDA PAYLAŞIMINI SİLDİ

Söz konusu şahsın paylaşımını daha sonra silmesine rağmen, Fenerbahçe’nin bu duruma tepkisiz kalmadığı ve gerekli hukuki adımları attığı belirtildi.



Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:



"Sosyal medya üzerinden açık ve aleni tehdit mesajı ile Kulübümüzü ve Futbol Takımımızı hedef alan zihniyetin Fenerbahçe çatısı altında yeri yoktur, olamaz.



Bu bağlamda “tesis mi basalım, kulüp binasını mı basalım, futbolcu mu dövelim” diyerek saldırı çağrısında bulunmuş, sosyal mecralarda yansıma almış ve sonra da bu paylaşımını silmiş bulunan şahıs hakkında, Kulübümüz tarafından Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.



Bu kişinin kombine bileti de iptal edilmiştir.



Eleştirilere karşı her zaman saygımız olmakla birlikte; tehditvari bu yaklaşımı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.



Attığımız bu adım da tamamen bu şahsın bu söylemi çerçevesinde alınmış kararımız gereğidir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız."

