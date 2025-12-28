Fenerbahçe teklif yaptı, kulüp hissedarından resmi açıklama geldi! "Souffian El Karouani sözünü tutacak mı?"

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Hollanda ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki futbolcu için resmi açıklama geldi.

Utrecht'in çoğunluk hissedarı Frans van Seumeren, AD.nl'ye yaptığı açıklamada oyuncunun son durumuna ilişkin konuştu.

“RUSYA'YA GÖNDERMEK İSTEMEDİK”

Oyuncuyu yaz transfer döneminde Rusya'ya göndermediklerini söyleyen Frans van Seumeren, "Geçtiğimiz yaz transfer döneminde 7 milyon euro'ya satılabilirdi. Bütçemizde 7 milyon 500 bin euro'luk bir açık vardı ve satış yapmalıydık. Ancak Utrecht olarak bir Rus kulübüyle iş yapmanın ahlaki açıdan sorumsuzluk olacağını düşündük. Rusya'ya bir yaptırım uygulanmadığı için bu transferin gerçekleşebileceğini düşünenler var. Ancak Rusya'nın Ukrayna ile savaşı göz önüne alındığında iki kez düşünmek gerekiyor." dedi.