Fenerbahçe teklif yaptı, kulüp hissedarından resmi açıklama geldi! "Souffian El Karouani sözünü tutacak mı?"
28.12.2025 11:41
Selim Başeğmezer
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Souffian El Karouani için Utrecht'in hissedarından açıklama geldi.
Süper Lig'de ilk devreyi ikinci sırada tamamlayan ve ikinci yarıda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, ikinci transfer için geri sayıma geçti.
PSV'den Joey Veerman'ın transferini askıya alan Fenerbahçe'nin Hollanda'dan boş dönmesi beklenmiyor.
FENERBAHÇE TEKLİFİNİ YAPTI AMA…
Utrecht'te forma giyen sol bek oyuncusu Souffian El Karouani için harekete geçen ve kulübe resmi teklifini ileten sarı-lacivertliler, Portekiz'den Porto ile bu transferde yarış halinde...
Souffian El Karouani'nin Nottingham Forest'a karşı oynanan maçta kullandığı serbest vuruş.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Hollanda ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki futbolcu için resmi açıklama geldi.
Utrecht'in çoğunluk hissedarı Frans van Seumeren, AD.nl'ye yaptığı açıklamada oyuncunun son durumuna ilişkin konuştu.
“RUSYA'YA GÖNDERMEK İSTEMEDİK”
Oyuncuyu yaz transfer döneminde Rusya'ya göndermediklerini söyleyen Frans van Seumeren, "Geçtiğimiz yaz transfer döneminde 7 milyon euro'ya satılabilirdi. Bütçemizde 7 milyon 500 bin euro'luk bir açık vardı ve satış yapmalıydık. Ancak Utrecht olarak bir Rus kulübüyle iş yapmanın ahlaki açıdan sorumsuzluk olacağını düşündük. Rusya'ya bir yaptırım uygulanmadığı için bu transferin gerçekleşebileceğini düşünenler var. Ancak Rusya'nın Ukrayna ile savaşı göz önüne alındığında iki kez düşünmek gerekiyor." dedi.
Souffian El Karouani ile James McAtee arasındaki ikili mücadele.
“SÖZÜNÜ TUTACAK MI?”
Souffian El Karouani'den para kazanmak istediğini vurgulayan Seumeren, "Souffian her zaman "Utrecht benden para kazanabilir" diyordu. Ancak sözünü tutacak mı? Bilmiyorum. Umarım onunla dostane bir anlaşmaya varabiliriz. Tercihen uzun süreli bir sözleşme yapmak isterim ancak aksi takdirde oyuncuyu umarım kış transfer döneminde satabiliriz." ifadelerini kullandı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Utrecht formasıyla 29 maça çıkan Souffian El Karouani, 3 gol - 15 asistlik bir performans sergiledi.