Fenerbahçe teknik direktör belirsizliğine noktayı koydu: Tedesco bugün İstanbul'a geliyor!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. UEFA kadro bildiriminin son gününde kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertlilerde teknik direktör belirsizliği son buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrılmıştı.

DOMENICO TEDESCO'NUN KARİYERİ



Kariyerine Erzgebirge Aue'de başlayan genç teknik adam gösterdiği performansla Schalke 04 tarihindeki en genç teknik direktör oldu ve Schalke ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Sonrasında Spartak Moskova'nın tarihindeki en genç teknik direktör oldu.



Yeniden Almanya’ya dönen Tedesco, Leipzig'de görev aldığı dönemde takım 11’nci sıradayken, aynı sezon DFB-Pokal'ı kazandı ve ligi 4’üncü sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti.



Gösterdiği performansla da Belçika Milli Takımı'nın en genç teknik direktörü oldu. Belçika Milli Takımı ile 2,75 gol ortalaması yakalayarak önemli performans elde etti.

