Fenerbahçe-TFF görüşmesi bitti, Ali Koç açıkladı: "Bu adamın lakabı Taktik Subay"

Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçında Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibiyle 2-2 berabere kaldı.



Kadıköy'de oynanan maçın 90+3. dakikasında kalesinde gördüğü gol sonrası sahadan beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, 90+7. dakikada yaşanan bir pozisyonda penaltı beklemişti.



VAR'ı dinleyen hakem Cihan Aydın, pozisyonda herhangi bir ihlal olmadığı bilgisini aldıktan sonra karşılaşmayı bitiren düdüğü çalmıştı.



Fenerbahçe camiası, müsabakanın ardından hakem kararlarına tepki göstermişti. Başkan Ali Koç önderliğindeki yönetim ise bugün TFF ile görüşme gerçekleştirdi.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF ile yapılan toplantı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Ali Koç'un sözleri: "FENERBAHÇE İLE DERİN SIKINTILARI VAR"



"Manuel bir atama ve Fenerbahçe ile derin sıkıntıları olan hiç arzu edilmeyen bir saha hakemi... Bir süre önce soyadını değiştiren ve tutuğu takım belli olan VAR hakemi! Seçim öncesi bu bir operasyondur!" "KÜÇÜK DİLİMİZİ YUTTUK"



"Buraya gelmeden önce bugün bazı yabancı hakemlerin korner ve penaltı ile ilgili yazdıklarını gösterdiler. Küçük dilimizi yuttuk, hayretlere düştük! Kol doğal pozisyonda deniyor, ayrıca Jayden'ın kendini yere bıraktığı söyleniyor. TFF'deki arkadaşların görüşü böyle mi, değil mi? Değerlendirecekler." "SAVUNMA YAPMADAN EMEKLİ OLDU"



"Ferhat Gündoğdu 6 Süper Lig maçı yönetmiş. VAR'ın başındaki Yaşar Kemal Uğurlu'nun hakemlik performansı soru işareti. Casinoya gitmek suç değil ama kendisinden savunma istenince, savunma yapmadan emekli oldu. Sonrasında VAR Direktör Yardımcısı oldu."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Tedesco'nun imza töreninde yöneltilen soruyu dinliyor.

"KUMAR OLAYINDAN SONRA VAR'IN BAŞINA GEÇTİ" "Aslında VAR'ın başında ama yabancı olarak başında birilerinin olduğunu söylediler. Kendisi dil bilmiyor, FIFA Online Dil Sınavı'nı birinden yardımla geçti. Koşu sınavlarını geçemediği içi bir sezon rapor aldı. İki kere koşu testini geçemedi, klasmanı düşecekken başvurdu ve VAR hakemi oldu. Sonra kumar olayından sonra VAR'ın başına geçti." "EVRAKTA SAHTECİLİK..."



"Başkana şunu aktardım, evrakta sahtecilik, sınav sorularının manipüle edilmesi, istenen hakemlerin kayrılması, istenmeyenlere mobing yapılması... Ferhat Gündoğdu'nun internet bazlı, FaceTime ile hakemleri arayıp 'Şu başkanla görüştüm, maçta sıkıntı olmasın' gibi manipülatif sözler söylediği... Bu niyetli TFF'nin bu niyetli MHK Başkanı ile sıkıntıya düşmesi... Yazık olur.." "HEPSİNİ ANLATTIK"



"Yunus Yıldırım ve Ahmet Şahin geçen sene ayrıldı. Ancak etkileri bitmedi! Bu sene 9 hakem Süper Lig'e terfi etti ama bu hakemlerin hepsi Ahmet Şahin'e yakın! Bunların hepsini anlattık." "HAKEMLER TEHDİT EDİLİYOR"



"Hakemlere 'HTS kayıtlarınız elimizde, ne yaptığınızı biliyoruz' tehdidi yapılıyor. Sınav soruları manipüle ediliyor. TFFHGD İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk bazı hakemlere whatsApp mesajı atıyor ve 'Şu sorulara çalışın' diyor. Bu basına yansıdı ama unutuldu. Bu sorgulanıyor ama sonuç ne, bilmiyoruz. Bu soruların nasıl geldiği biliniyor ama şimdi isim zikretmeyeceğim! Bu da yükselmesi istenen hakemler için yapılıyor. Ayrıca sınavlar üzerinde oynanıyor, düşük notlar arttırılıyor." "İNCELEYİP DÖNSÜNLER"



"Eğitimlerde 1. Lig ve yurt dışından görüntüler kullanılıyor. Bunun nedeni 'Kulüpler üstümüze gelmesin' fikri. Geçen sene basit fauller için eğitim yapılıyor. Bir Süper Lig maçından görüntüler alınıyor. 25 Ocak 2025'te oynanan bir maç... MHK Başkanı eğitim öncesi sunuma bakıyor ve 3-4 pozisyonu çıkartıyor. Bunların hepsinin anlattık. Doğru mu, değil mi? İncelesinler ve dönsünler."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç

"AZİZ YILDIRIM GELSE NE OLUR?" "TFF'nin ağır topları uzun süredir Fenerbahçe'nin seçimi üzerinde konuşuyor. 'Aziz Yıldırım gelse ne olur, nasıl ulaşırız' deniyor. Bunlar tespitli. Hakem İşleri Koordinatörü, faal hakem olarak devam ediyor. Bunun da bu şekilde olmasını size bırakıyorum! Bir yapı yıkılmaya çalışılırken, belki de yeni bir yapı inşa ediliyor. Bunu da önümüzdeki günlerde açıklayacağız." "LAKABI TAKTİK SUBAY"



"MHK Başkanı'nın hakemler arasında lakabı 'Taktik Subay' olarak geçiyor. Çünkü TFF Başkanı'nı çok kolay ikna ediyor. Bu bizim için namus davasıdır ve sonuna kadar gideceğiz." "TFF'NİN BİR ŞEYLER YAPTIĞINI GÖRMEK İSTİYORUZ"



"Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanı'na, Adalet Bakanı'na bir çağrı yapmak istiyorum. Ayrıca mobing yapılan ve önleri kapatılan hakemlere sesleniyorum! Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için sesleniyorum... Bakın bir belediye başkanının edepsiz açıklamasından dolayı iki camia birbirine düştü. O açıklama olması belki Trabzonspor Başkanı ve biz farklı açıklamalar yapacaktık. Ancak iki camia kanlı bıçaklı hale getirildi. Toplumsal huzursuzluk korkarım derinleşerek devam edecektir! 5. haftada bunlar yaşanıyorsa... MHK'de bir değişikliğe gidilmeli! TFF Başkanı'na da söyledim 'Sizin kuyunuz da kazılıyor olabilir' dedim. Bir yapı yıkılmaya çalışılırken, bir yapı kurulmak üzere... Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu konuya el atılmalı. Yoksa fatura yine TFF Başkanı'na kesilecek. İyi niyetli olduğumuz için bu noktada değiliz ama TFF'nin artık bir şeyler yaptığı görmek istiyoruz." "SEÇİM OLMASA YÜRÜYÜŞ YAPACAKTIK"



"Sokaksa sokak, sosyal medya ise sosyal medya... Sonuna kadar hakkımızı arayacağız! Seçim olmasa yürüyüş yapacaktık. TFF Başkanı ve Başkan Vekili bizi dinledi. Onları bir iki gün bekleyeceğiz."