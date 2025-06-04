Fenerbahçe TFF'ye bildirdi: Yıldız ismin sözleşmesi feshedildi

Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.



Sarı - lacivertlilerde takım kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in yanı sıra, Al Ahli'den kiralanan Allan Saint-Maximin ile de yollar ayrılmıştı.



Fenerbahçe, sezon başında Juventus'tan kiralanan Filip Kostic'le de yollarını resmen ayırdı.



Sarı - lacivertliler, Sırp futbolcunun kontratının karşılıklı anlaşarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.



Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıkan Kostic, 2 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.