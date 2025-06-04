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Fenerbahçe TFF'ye bildirdi: Yıldız ismin sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe, sezon başında kiralık olarak takıma katılan Filip Kostic ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe TFF'ye bildirdi: Yıldız ismin sözleşmesi feshedildi

Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan 'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı - lacivertlilerde takım kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in yanı sıra, Al Ahli'den kiralanan Allan Saint-Maximin ile de yollar ayrılmıştı.

Fenerbahçe, sezon başında Juventus'tan kiralanan Filip Kostic'le de yollarını resmen ayırdı.

Sarı - lacivertliler, Sırp futbolcunun kontratının karşılıklı anlaşarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıkan Kostic, 2 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe TFF'ye bildirdi: Yıldız ismin sözleşmesi feshedildi - 1

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