Fenerbahçe Tiago Çukur'u Beveren'e kiraladı

Fenerbahçe, Tiago Çukur'un Belçika'nın SK Beveren takımına kiralandığını duyurdu.
Fenerbahçe, yeni sezon planlanması kapsamında Tiago Çukur'un 2023/24 sezonu için Belçika'nın SK Beveren takımına kiralandğını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüp, Çukur'a sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diledi.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 7, 2023
Yeni sezon planlamasına devam edilen Profesyonel Futbol Takımımızda oyuncumuz Tiago Çukur, 2023/24 sezonu için Belçika’nın SK Beveren takımına kiralanmıştır. Genç futbolcumuza sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/50f78RO4IW
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