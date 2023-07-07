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Fenerbahçe Tiago Çukur'u Beveren'e kiraladı

Fenerbahçe, Tiago Çukur'un Belçika Ligi ekiplerinden Beveren'e kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe Tiago Çukur'u Beveren'e kiraladı

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, Tiago Çukur'un Belçika'nın SK Beveren takımına kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe, yeni sezon planlanması kapsamında Tiago Çukur'un 2023/24 sezonu için Belçika'nın SK Beveren takımına kiralandğını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, Çukur'a sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diledi.

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