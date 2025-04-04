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Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi 100'den fazla ülkede yayınlanacak

Süper Lig'in 30. haftasında 6 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşması 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi 100'den fazla ülkede yayınlanacak

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında , 6 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak mücadelede Trabzonspor'u konuk edecek.

Bu zorlu karşılaşma dünya çapında beş kıtada canlı olarak yayınlanacak.

Mücadele dünya çapında 100’den fazla ülkede canlı verilecek.

Yayıncı kuruluşun, özel olarak yurt dışından getirdiği spider cam’i de bu maçta devreye sokacak.

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