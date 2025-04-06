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Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonyalı Daniel Stefanski oldu. Maç saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin VAR hakemi belli oldu

ile bu akşam saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Müsabakayı hakem FIFA kokartlı Mehmet Türkmen yönetecek.

Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ile Serkan Çimen yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

VAR'da Polonya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Stefanski, AVAR'da da İbrahim Çağlar Uyarcan görev alacak.

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