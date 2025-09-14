Fenerbahçe-Trabzonspor: İlk 11'lerde sürprizler

Trendyol Süper Lig 'de sezonun ilk derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe , yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde iyi bir başlangıç, Trabzonspor ise namağlup ilerleyişini sürdürmenin peşinde. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Maçta hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Kadıköy'de oynanacak maçta iki takımın da eksik isimleri dikkat çekiyor. Fenerbahçe 'de Mert Hakan, Becao, Alverez, Duran sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Bireysel çalışmalara başlayan Semedo'nun da kadroda olma ihtimali düşük. Trabzonspor 'da ise Pina, Bukari, Olai, Sikan ve Nwakaeme büyük maçta göre alamayacak. MUHTEMEL 11'LER Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Çağlar, Brown, Fred, İsmail, İrfan Can, Talisca, Kerem, En Nesyri. Trabzonspor: Onana, Ozan, Saviç, Batagov, Mustafa, Jabol, Okay, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu.

FENERBAHÇE EVİNDE AÇIK ARA ÜSTÜN



İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 67 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 30, Trabzonspor'un 13 galibiyeti bulunurken, taraflar 24 karşılaşmada eşitliği bozamadı.



Bu müsabakalarda Fenerbahçe 100, Trabzonspor ise 67 gol attı.



TRABZONSPOR'DA 680 GÜNLÜK ÖZLEM



Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında 680 gün sonra galibiyet elde etmeye çalışacak.



İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı.



Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri önünde çıktığı son 9 lig müsabakasında 8 yenilgi ve 1 beraberlikle galibiyet göremedi.



EN GOLLÜ MAÇLAR



İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.



Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.



Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan lig maçından 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig mücadelesini de 5-2 kazandı.