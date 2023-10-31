Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman? FB-TS maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Süper Lig'de sahaya çıktığı 10 maçını da kazanarak büyük başarı yakalayan Fenerbahçe, 11. hafta müsabakasında Trabzonspor karşısına çıkacak. Maçın tarihinin yanı sıra bilet satışına dair ayrıntılar da merak konusu oldu. İşte, FB-TS maçı hakkında bilgiler...



FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe-Trabzonspor maçı, 4 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.



Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.



FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?



Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı belli değil.



Öte yandan biletlerin, 1 Kasım Çarşamba günü satışa sunulması bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



FENERBAHÇE HAZIRLIKLARA BAŞLADI



Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında 4 Kasım Cumartesi günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam etti. Günün tek antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamlandı. Pendikspor ile oynanan müsabakada ilk 11'de forma giyen sarı-lacivertli oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.



