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Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonluk yarışının nefesleri kestiği Süper Lig'de bu haftanın dikkat çeken maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Futbolseverler de maça dair ayrıntılara odaklandı. Ev sahibi ekip bu maçı kazanırsa lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirecek. Peki, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'in 30. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ayrıntıları merak uyandırdı. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-3 kazanmıştı. İşte, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı hakkında bilgiler...

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE KANALDA?

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı, 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele, beIN SPORTS 1 kanalından yayınlanacak.

SÜPER LİG'DE BU HAFTANIN MAÇLARI

4 Nisan Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Bellona Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

5 Nisan Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor: Oğuzhan Çakır

16.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay

19.00 Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor: Ümit Öztürk

6 Nisan Pazar:

13.30 Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK: Arda Kardeşler

16.00 Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor: Burak Pakkan

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Mehmet Türkmen

7 Nisan Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Kadir Sağlam

20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe

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