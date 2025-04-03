Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonluk yarışının nefesleri kestiği Süper Lig'de bu haftanın dikkat çeken maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Futbolseverler de maça dair ayrıntılara odaklandı. Ev sahibi ekip bu maçı kazanırsa lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirecek. Peki, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ayrıntıları merak uyandırdı. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-3 kazanmıştı. İşte, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı hakkında bilgiler...
FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE KANALDA?
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı, 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.
Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele, beIN SPORTS 1 kanalından yayınlanacak.
SÜPER LİG'DE BU HAFTANIN MAÇLARI
4 Nisan Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Bellona Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
5 Nisan Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor: Oğuzhan Çakır
16.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay
19.00 Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor: Ümit Öztürk
6 Nisan Pazar:
13.30 Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK: Arda Kardeşler
16.00 Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor: Burak Pakkan
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Mehmet Türkmen
7 Nisan Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Kadir Sağlam
20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe
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