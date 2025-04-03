Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ayrıntıları merak uyandırdı. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-3 kazanmıştı. İşte, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı hakkında bilgiler...



FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE KANALDA?



Fenerbahçe-Trabzonspor maçı, 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.



Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele, beIN SPORTS 1 kanalından yayınlanacak.



SÜPER LİG'DE BU HAFTANIN MAÇLARI



4 Nisan Cuma:



20.00 Adana Demirspor-Bellona Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu



5 Nisan Cumartesi:



13.30 Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor: Oğuzhan Çakır



16.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay



19.00 Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor: Ümit Öztürk



6 Nisan Pazar:



13.30 Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK: Arda Kardeşler



16.00 Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor: Burak Pakkan



19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Mehmet Türkmen



7 Nisan Pazartesi:



20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Kadir Sağlam



20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe