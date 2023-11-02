Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanında galibiyet hasreti çekiyor. En son 1997'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenen bordo-mavililer, rakibi karşısında ligde dış sahada oynadığı 26 karşılaşmada galip gelemedi. İşte, Süper Lig'de bu haftaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçının bilgileri...



MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe-Trabzonspor maçı, 4 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.



Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.



Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini Zorbay Küçük yönetecek.



TRABZONSPOR'UN DEPLASMANDA GALİBİYET ÖZLEMİ



Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında dış sahada galibiyet hasreti çekiyor.



Fenerbahçe'yi Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, son 26 dış saha maçında 14 mağlubiyet, 12 beraberlik alarak galibiyet sevinci yaşayamadı.



Karadeniz ekibi, 26 yıl sonra sarı-lacivertli takım karşısında sahadan 3 puanla ayrılmanın mücadelesini verecek.





