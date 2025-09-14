NTV.COM.TR

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası ateş püskürdü: "Sorumlular aksiyon alsın, Türk futbolu yenildi!"

Trabzonspor'un kaptanı Stefan Savic, Fenerbahçe maçı sonrası sert açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanına çıkan , müsabakadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Bordo-mavililer, karşılaşmanın 20. dakikasında Okay Yokuşlu'nun VAR kontrolü sonrası gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Trabzonspor'un kaptanı ve savunma oyuncusu Stefan Savic, mücadele sonrası hakem yönetimiyle ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.

İşte Karadağlı futbolcunun sözleri:

"TÜRK FUTBOLUNUN MAĞLUBİYETİ"

"Trabzonspor gibi büyük bir kulübün kaptanı olmak gurur. Bu Trabzonspor'un mağlubiyeti değil, Türk futbolunun mağlubiyeti. Sahada futbol oynanmadı! Türk futbolunun çözülmesi gereken sorunları var!"

"HER YIL DAHA KÖTÜ OLACAK"

"En büyük sorunlar sahada! Sorumlu insanlar aksiyon almazsa, her yıl daha kötüye gidecek! Sahada maç oynanmadı, oynanmış bir futboldan bahsedemeyiz! 'un mağlubiyetinden bahsedemeyiz! Bir mağlubiyet varsa, Türk futbolunun mağlubiyeti! Dolayısıyla maçla ilgili bahsedecek bir kelime yok!"

