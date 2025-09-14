Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası ateş püskürdü: "Sorumlular aksiyon alsın, Türk futbolu yenildi!"

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkan Trabzonspor, müsabakadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.



Bordo-mavililer, karşılaşmanın 20. dakikasında Okay Yokuşlu'nun VAR kontrolü sonrası gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.



Trabzonspor'un kaptanı ve savunma oyuncusu Stefan Savic, mücadele sonrası hakem yönetimiyle ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.



İşte Karadağlı futbolcunun sözleri:



"TÜRK FUTBOLUNUN MAĞLUBİYETİ"



"Trabzonspor gibi büyük bir kulübün kaptanı olmak gurur. Bu Trabzonspor'un mağlubiyeti değil, Türk futbolunun mağlubiyeti. Sahada futbol oynanmadı! Türk futbolunun çözülmesi gereken sorunları var!"

