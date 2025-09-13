Fenerbahçe-Trabzonspor maçına 12 Dev Adam ayarı: Maçın saati değişti
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile oynayacağı karşılaşma nedeniyle, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saat 19.00'a alındığını duyurdu.
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti.
Kadıköy'de oynanacak karşılaşmanın saati, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yarın EuroBasket finalinde Almanya ile oynayacağı finale denk gelmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu maçı bir saat öne aldı.
Trendyol Süper Lig'in 5'inci hafta mücadelesi olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı yarın saat 19.00'da başlayacak.
12 Dev Adam'ın Almanya ile oynayacağı final maçı ise saat 21.00'de başlayacak.
