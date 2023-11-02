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Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıkladı. Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini Zorbay Küçük yönetecek.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıkladı.

- maçına Zorbay Küçük atandı.

İşte Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçların hakemleri:


YARIN:

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa (RAMS Park): ARDA KARDEŞLER


4 KASIM CUMARTESİ:

13.30 İstanbulspor - Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu): MURAT ERDOĞAN
16.00 Samsunspor - Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs): HALİL UMUT MELER
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor (Ülker): ZORBAY KÜÇÜK

5 KASIM PAZAR:

13.30 Sivasspor - Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül): BURAK PAKKAN
16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir): MERT GÜZENGE
16.00 Başakşehir - MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim): ÇAĞDAŞ ALTAY
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya): YAŞAR KEMAL UĞURLU

6 KASIM PAZARTESİ:

20.00 Gaziantep FK - Rizespor (Kalyon): ALİ ŞANSALAN
20.00 Kayserispor - Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji): TUGAY KAAN NUMANOĞLU

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