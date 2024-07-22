Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oluyor

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in de mücadele ettiği Avrupa kupalarında 3. ön eleme turunun kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.

İsviçre'de yapılacak kura çekiminde Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ve Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un tur atlamaları ya da elenmeleri halinde muhtemel rakipleri kura çekiminin ardından netlik kazanacak.

Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir'in ise bir üst tura çıkması halinde eşleşeceği rakibi belli olacak.

ÖN ELEME TURU MAÇ TAKVİMİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yarın Lugano ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler rövanş karşılamasında Lugano ile 30 Temmuz Salı günü İstanbul'da mücadele edecek.



UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Trabzonspor ise ilk maçta perşembe günü Ruzomberok'la karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavili takım rövanş maçında 1 Ağustos'ta rakibini konuk edecek.



Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ise 2. ön eleme turunun ilk maçında perşembe günü La Fiorita'yı konuk edecek.

Eşleşmenin rövanş karşılaşması 1 Ağustos'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'IN RAKİPLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmak için play-off turunda mücadele edecek Galatasaray'ın rakibi ise 5 Ağustos tarihinde netleşecek.

Öte yandan Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak Beşiktaş'ın rakibi de aynı gün belli olacak.



KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



UEFA'nın resmi sitesinden yayınlanacak olan Avrupa Kupaları'nda kura çekim saatleri şöyle:



Şampiyonlar Ligi: 14.00

Avrupa Ligi: 15.00

Konferans Ligi: 16.00