Fenerbahçe, Trabzonsporlu arama kurtarma ekiplerini ağırladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında İspanya ekibi Sevilla’yı konuk etti.

Ülker Stadyumu’nda 20.45’te başlayacak mücadelede sarı-lacivertli kulüp, Trabzon’dan Adıyaman’a giden kurtarma ekiplerini ağırladı.



Trabzonspor formaları ile Kadıköy’e gelen arama kurtarma ekipleri, Fenerbahçe atkıları takarak karşılaşmayı tribünden takip etti.



Trabzonspor Kulübü, Twitter’dan taraftarların fotoğrafını “BizBeraberiz” 'hashtag'i ile paylaşırken; Fenerbahçe Kulübü “Her zaman” ve Türk bayrağı ile alıntıladı.