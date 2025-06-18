Fenerbahçe transferde gemileri yaktı: Edin Dzeko'nun yerine Sörloth!
Yaz transfer sezonunda henüz sessizliğini koruyan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi: Alexander Sörloth!
Geride kalan sezonda mücadele ettiği kulvarlarda başarı sağlayamayan Fenerbahçe, yaz transfer dönemine sessiz girdi.
Sarı - lacivertlilerin futbol takımında kaptanlar Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e veda edilirken, yönetim cephesinde sportif direktör Mario Branco ve asbaşkan Acun Ilıcalı ile yollar ayrılmıştı.
Branco sonrası futbol direktörlüğü görevine Leverkusen'den Devin Özek getirilirken, nasıl bir transfer politikasının izleneceği merak edilmişti.
HEDEFTE SÖRLOTH VAR
İspanyol basınında çıkan haberlerde hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin gündeminde Alexander Sörloth'un olduğu kaydedildi.
Sarı - lacivertlilerin, Atletico Madrid'deki geleceği belirsiz olan Norveçli yıldızın durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.
SIMEONE'DEN RAHATSIZ
Öte yandan İspanyol basını, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda PSG'ye 4-0 mağlup olan Atletico Madrid'de oyuna sonradan dahil olan golcü oyuncunun, teknik direktör Diego Simeone'nin davranışından rahatsız olduğunu iddia etti.
Deneyimli futbolcunun devam eden süreçte takımdan ayrılma isteğini yönetime bildirme ihtimalinin yüksek olduğu belirtilirken, Fenerbahçe'nin hemen devreye gireceği aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Atletico Madrid formasıyla bu sezon 51 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 24 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Transfer
- Alexander Sörloth
- Fenerbahçe