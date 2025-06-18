Fenerbahçe transferde gemileri yaktı: Edin Dzeko'nun yerine Sörloth!

Geride kalan sezonda mücadele ettiği kulvarlarda başarı sağlayamayan Fenerbahçe, yaz transfer dönemine sessiz girdi.



Sarı - lacivertlilerin futbol takımında kaptanlar Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e veda edilirken, yönetim cephesinde sportif direktör Mario Branco ve asbaşkan Acun Ilıcalı ile yollar ayrılmıştı.



Branco sonrası futbol direktörlüğü görevine Leverkusen'den Devin Özek getirilirken, nasıl bir transfer politikasının izleneceği merak edilmişti.



HEDEFTE SÖRLOTH VAR

İspanyol basınında çıkan haberlerde hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin gündeminde Alexander Sörloth'un olduğu kaydedildi.