Fenerbahçe, transferde mutlu sona çok yakın! Guendouzi adım adım Kadıköy'e
05.01.2026 23:11
Son Güncelleme: 05.01.2026 23:16
NTV - Haber Merkezi
Ara transferin hareketli ekibi Fenerbahçe, Anthony Musaba sonrası ikinci transferinde de sona yaklaştı.
Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ara transfer dönemini Samsunspor'dan Anthony Musaba'nın bonservisini alarak açan sarı-lacivertliler, ikinci takviyesini de yapmak üzere...
MUTLU SONA ÇOK YAKIN
Orta saha için Matteo Guendouzi'yi gündemine alan Fenerbahçe, oyuncunun transferinde mutlu sona çok yakın.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Fransız futbolcu ve sarı-lacivertliler arasında anlaşma zemininin oluştuğunu iddia etti.
Fenerbahçe'nin Lazio kulübüyle de anlaşmaya varmak için aşama kaydettiği ve önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin olabileceği kaydedildi.
Matteo Guendouzi'nin Lazio'daki gol sevinci.
Guendouzi'nin de transfer için bonservisinde kolaylık yapılması için Lazio ile görüştüğü öğrenildi.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu için Lazio'ya 25 milyon euro civarında bir bonservis ödeyeceği öne sürülmüştü.
LAZIO'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, Napoli ile oynanan maç öncesi Fransız futbolcunun geleceğine dair açıklama gelmişti.
Matteo Guendouzi.
“FENERBAHÇE'DEN RESMİ TEKLİF ALMADIK AMA…”
Henüz Fenerbahçe'den bir teklif gelmediğini söyleyen Fabiani, "Şu anda Guendouzi'nin ayrılışı söz konusu değil ancak Lazio'nun iyiliği için her şeyi değerlendirmek zorundayız. Sözleşme yenileme sürecine başladık, bu yüzden bekleyip göreceğiz. Fenerbahçe'den resmi bir teklif almadık. Şu anda Guendouzi Lazio oyuncusu ancak bu, teklifler gelirse Lazio'nun bunları değerlendirmeyeceği, Taty Castellanos'ta olduğu gibi oyuncuyu dinlemeyeceği anlamına gelmiyor." demişti.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.