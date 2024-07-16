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Fenerbahçe transferi açıkladı: Allan Saint-Maximin İstanbul'da

Fenerbahçe, Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin'in kiralık transferini KAP'a bildirdi. 27 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolleri ve sözleşme görüşmelerini ilerletmek için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe transferi açıkladı: Allan Saint-Maximin İstanbul'da

Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden , Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli forması giyen 27 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'i kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Fransız futbolcunun bu akşam İstanbul'a geleceği ve ardından sağlık kontrollerine gireceği belirtildi.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Allan Irenee Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Al-Ahli ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

İSTANBUL'A GELDİ

27 yaşındaki Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, İstanbul'a geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen futbolcu, kendisini bekleyen araçla buradan ayrıldı.

27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de geçen sezon 31 maçta 4 gol, 10 asist kaydetti.

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