Fenerbahçe transferi bitirdi derken olay: Kerem Aktürkoğlu'nun uçuşu iptal edildi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u eleyerek adını play-off turuna yazdıran Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.



Uzun süredir Kerem Aktürkoğlu transferine odaklanan sarı-lacivertlilerin, milli futbolcuyu kısa süre içinde İstanbul'a getirmesi bekleniyordu. FENERBAHÇE, TEKLİFİNİ GERİ ÇEKTİ



Diario de Transferencias'ın haberine göre 22 milyon euro artı 3 milyon euro bonus karşılığı Benfica ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, teklifini geri çekti ve yeni bir pazarlık yaptı.

YENİ TEKLİF Haberin devamında sarı-lacivertli kulübün 17 milyon 500 bin euro'luk bir teklifle yeniden masaya oturduğu yazıldı. GÖRÜŞMELER DURDU



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinde ise Benfica cephesinin, Fenerbahçe'nin bu hareketine sert tepki gösterdiği ve görüşmelere ara verildiği ifade edildi. UÇUŞ İPTAL



Ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a gelişi için planlanan uçuşun iptal edildiği aktarıldı.

SON MAÇTA OYUNA GİRDİ



Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Nice ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının 84. dakikasında Aktürkoğlu'nu oyuna aldı.



Lage'nin yaptığı bu hareketin nedeninin ise sarı-lacivertlilerle oynanacak olan play-off turunda Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe formasıyla kendi takımına karşı sahaya çıkmasını engellemek olduğu öğrenildi.