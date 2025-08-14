NTV.COM.TR

Fenerbahçe transferi bitirdi derken olay: Kerem Aktürkoğlu'nun uçuşu iptal edildi!

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u eleyerek adını play-off turuna yazdıran 'de hareketli saatler yaşanıyor.

Uzun süredir transferine odaklanan sarı-lacivertlilerin, milli futbolcuyu kısa süre içinde İstanbul'a getirmesi bekleniyordu.

FENERBAHÇE, TEKLİFİNİ GERİ ÇEKTİ

Diario de Transferencias'ın haberine göre 22 milyon euro artı 3 milyon euro bonus karşılığı Benfica ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, teklifini geri çekti ve yeni bir pazarlık yaptı.

YENİ TEKLİF

Haberin devamında sarı-lacivertli kulübün 17 milyon 500 bin euro'luk bir teklifle yeniden masaya oturduğu yazıldı.

GÖRÜŞMELER DURDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinde ise Benfica cephesinin, 'nin bu hareketine sert tepki gösterdiği ve görüşmelere ara verildiği ifade edildi.

UÇUŞ İPTAL

Ayrıca 'nun İstanbul'a gelişi için planlanan uçuşun iptal edildiği aktarıldı.

SON MAÇTA OYUNA GİRDİ

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Nice ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının 84. dakikasında Aktürkoğlu'nu oyuna aldı.

Lage'nin yaptığı bu hareketin nedeninin ise sarı-lacivertlilerle oynanacak olan play-off turunda 'nun formasıyla kendi takımına karşı sahaya çıkmasını engellemek olduğu öğrenildi.

