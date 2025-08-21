NTV.COM.TR

Fenerbahçe transferi bitirdi: Edson Alvarez, İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe, transfer gündeminde yer alan Edson Alvarez için mutlu sona ulaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile 0-0 berabere kalan ve tur umudunu Portekiz'deki rövanşa bırakan 'de transfer için hareketli saatler yaşanıyor.

West Ham United forması giyen orta saha oyuncusu Edson Alvarez'i gündeminde bulunduran sarı-lacivertliler, transfer için mutlu sona ulaştı.

TRANSFERDE ANLAŞMA TAMAM

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, West Ham'dan Edson Alvarez'i satın alma opsiyonlu olarak kiraladı.

BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR

Haberin devamında Meksikalı futbolcunun sağlık kontrolü ve resmi imza için bugün İstanbul'a gelecek kaydedildi.

MOURINHO'NUN ÖNCELİĞİ

Ayrıca haberde Edson'un 'nin orta saha transferi için öncelikli aday olduğu ve Mourinho'nun yıldız ismi kadrosunda istediği ifade edildi.

PERFORMANSI

West Ham'a 2023 yazında 38 milyon euro bonservis bedeliyle olan Meksikalı futbolcu, İngilzi ekibinde çıktığı 73 maçta 2 gol-3 asistlik bir performans sergiledi.

