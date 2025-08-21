Fenerbahçe transferi bitirdi: Edson Alvarez, İstanbul'a geliyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile 0-0 berabere kalan ve tur umudunu Portekiz'deki rövanşa bırakan Fenerbahçe'de transfer için hareketli saatler yaşanıyor.



West Ham United forması giyen orta saha oyuncusu Edson Alvarez'i gündeminde bulunduran sarı-lacivertliler, transfer için mutlu sona ulaştı. TRANSFERDE ANLAŞMA TAMAM



Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, West Ham'dan Edson Alvarez'i satın alma opsiyonlu olarak kiraladı.

BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR Haberin devamında Meksikalı futbolcunun sağlık kontrolü ve resmi imza için bugün İstanbul'a gelecek kaydedildi. MOURINHO'NUN ÖNCELİĞİ



Ayrıca haberde Edson'un Fenerbahçe'nin orta saha transferi için öncelikli aday olduğu ve Mourinho'nun yıldız ismi kadrosunda istediği ifade edildi.

PERFORMANSI



West Ham'a 2023 yazında 38 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Meksikalı futbolcu, İngilzi ekibinde çıktığı 73 maçta 2 gol-3 asistlik bir performans sergiledi.