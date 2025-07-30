Fenerbahçe transferi bitirdi: Milan Skriniar İstanbul'da

Fenerbahçe; Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin'in ardından 4. transferini Milan Skriniar'la yaptı. Sarı-lacivertliler bir süredir mesai harcadığı tecrübeli stoperin transferinde mutlu sona ulaştı.



İSTANBUL'A GELDİ



Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini tamamladı. Skriniar akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmesi ve sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.



Fenerbahçe'nin Milan Skriniar için PSG'ye yaklaşık 10 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.

KAP'A BİLDİRİLDİ



Bu arada Fenerbahçe, Milan Skriniar ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.



Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:



"Futbolcu Milan Skriniar kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a gelmektedir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız."