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Fenerbahçe transferi bitirdi: Milan Skriniar İstanbul'da

Fenerbahçe'de Milan Skriniar belirsizliği son buldu. Sarı-lacivertliler, PSG ve oyuncuyla tüm şartlarda anlaşma sağladı. Milan Skriniar akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe transferi bitirdi: Milan Skriniar İstanbul'da

; Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin'in ardından 4. transferini Milan Skriniar'la yaptı. Sarı-lacivertliler bir süredir mesai harcadığı tecrübeli stoperin transferinde mutlu sona ulaştı. 

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini tamamladı. Skriniar akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmesi ve sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Milan Skriniar için PSG'ye yaklaşık 10 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.

KAP'A BİLDİRİLDİ
 
Bu arada Fenerbahçe, Milan Skriniar ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. 

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcu Milan Skriniar kulübümüzle görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a gelmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Ali Koç'tan transfer açıklaması

Ali Koç'tan transfer açıklaması

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