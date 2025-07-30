Fenerbahçe transferi bitirdi: Milan Skriniar yola çıktı! İşte ödenecek bonservis bedeli

Fenerbahçe; Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin'in ardından 4. transferini Milan Skriniar'la yaptı. Sarı-lacivertliler bir süredir mesai harcadığı tecrübeli stoperin transferinde mutlu sona ulaştı. Skriniar gün içinde İstanbul'a gelecek.



SKRINIAR İSTANBUL'A GELİYOR



L'Equipe'in haberine göre Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini tamamladı. Oyuncunun önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ve sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.



SKRINIAR'IN BONSERVİSİ



Fenerbahçe'nin Milan Skriniar için PSG'ye yaklaşık 10 milyon euro ödeyeceği haber detayında yer aldı.