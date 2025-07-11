Fenerbahçe transferi resmen açıkladı: Senagalli Abdou Aziz Fall ile 5 yıllık sözleşme imzalandı



Fenerbahçe, Senegalli orta saha oyuncusu Abdou Aziz Fall'ı kadrosuna kattı.



Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yer alan bilgiye göre, 18 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık anlaşma sağlandı.



Fall, Senegal'de Essamaye FC ve Keur Madior takımlarında oynadı.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI



Sarı lacivertliler, Fall'un transferini resmi internet sitesinden de duyurdu.



Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle: "Kulübümüz, Senegal’in Essamaye kulübünde forma giyen Abdou Aziz Fall’un transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varmıştır. 5 yıllık sözleşmeye imza atan oyuncumuza sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz."