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Fenerbahçe transferi resmen açıkladı: Senagalli Abdou Aziz Fall ile 5 yıllık sözleşme imzalandı

Fenerbahçe, Senagalli futbolcu Abdou Aziz Fall ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı: Senagalli Abdou Aziz Fall ile 5 yıllık sözleşme imzalandı


, Senegalli orta saha oyuncusu Abdou Aziz Fall'ı kadrosuna kattı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yer alan bilgiye göre, 18 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık anlaşma sağlandı.

Fall, Senegal'de Essamaye FC ve Keur Madior takımlarında oynadı.

RESMEN AÇIKLANDI

Sarı lacivertliler, Fall'un transferini resmi internet sitesinden de duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle: "Kulübümüz, Senegal’in Essamaye kulübünde forma giyen Abdou Aziz Fall’un transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varmıştır. 5 yıllık sözleşmeye imza atan oyuncumuza sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz."

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