Fenerbahçe transferi resmen duyurdu: Oğuz Aydın İstanbul'da

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-lacivertli ekip, Oğuz Aydın transferi için Alanyaspor ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, kendisi ve Corendon Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir" ifadelerine yer verildi.



İSTANBUL'A GELDİ



Oğuz Aydın, kendisi ve kulübü ile yapılan görüşmelerin ardından İstanbul’a geldi. İstanbul Havalimanı’na inen 23 yaşındaki futbolcu, kendisini bekleyen araç ile alandan ayrıldı.



Oğuz Aydın, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezon Corendon Alanyaspor formasıyla çıktığı 38 maçta 13 gol, 8 asist kaydetti.