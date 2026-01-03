Fenerbahçe, transferi TFF'ye bildirdi ve lisans çıktı

03.01.2026 08:31

Son Güncelleme: 03.01.2026 14:49

Fenerbahçe, transferi TFF'ye bildirdi ve lisans çıktı
Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Süper Lig'in ikinci yarısına şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan Fenerbahçe, ilk transferinin lisansını çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in ilk devresini 39 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe için hareketli günler yaşanıyor.

 

Ara transfer döneminde önemli takviyeler yapması beklenen sarı-lacivertliler, ilk transferini TFF'ye bildirdi.

 

Fenerbahçe, Anthony Musaba ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi ve oyuncunun lisansını çıkardı.

 

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

 

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, hücum oyuncusu Anthony Musaba'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

 

Kırmızı-beyazlı takım, oyuncunun daha önce kulüple olan ilişkisini fiilen kestiğini açıklamış ve oyuncu hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı

Anthony Musaba'nın Dinamo Kiev'e attığı gol sonrası yaşadığı sevinç.

SAMSUNSPOR'A KARŞI SAHAYA ÇIKABİLİR

 

Fenerbahçe, yeni yılın ilk maçında Samsunspor ile Adana'da Süper Kupa yarı finalinde kozlarını paylaşacak.

 

Musaba, teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi halinde ilk maçında eski takımına karşı sahaya çıkacak.

Resmi Kurum

Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı bildirim.

6 MİLYON EURO

 

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sarı-lacivertlilerin Musaba için belirlenen 6 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödediğini ve oyuncunun artık Fenerbahçe kadrosunun bir parçası olduğunu açıklamıştı.

Resmi Kurum

Musaba, sezon başında Samsunspor ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

 

Bu sezon Samsunspor formasıyla 22 maça çıkan Anthony Musaba, 6 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi ve bin 703 dakika sahada kaldı.

 

Musaba, Samsunspor'a bu sezonun başında 1 milyon euro bonservis bedeliyle Sheffield Wednesday'den transfer olmuştu.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram