Fenerbahçe, transferi TFF'ye bildirdi ve lisans çıktı

Trendyol Süper Lig'in ilk devresini 39 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe için hareketli günler yaşanıyor.

Ara transfer döneminde önemli takviyeler yapması beklenen sarı-lacivertliler, ilk transferini TFF'ye bildirdi.

Fenerbahçe, Anthony Musaba ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi ve oyuncunun lisansını çıkardı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, hücum oyuncusu Anthony Musaba'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Kırmızı-beyazlı takım, oyuncunun daha önce kulüple olan ilişkisini fiilen kestiğini açıklamış ve oyuncu hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.