NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe transferini resmen açıkladı

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Ryan Kent ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe transferini resmen açıkladı

Son dakika haberi!

Spor Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, İngiliz futbolcu Ryan Kent’i 4 yıllığına kadrosuna kattı. 26 yaşındaki oyuncu; 2023-24, 2024-25, 2025-26 ve 2026-27 sezonlarında Fenerbahçemizin formasını giyecek.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı.

Ryan Kent’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...