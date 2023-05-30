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Fenerbahçe tribünlerinde "istifa" sesleri

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Galatasaray'ın Ankara'da bulduğu 3. golle birlikte taraftarlardan tepki sesleri yükseldi.

Fenerbahçe tribünlerinde "istifa" sesleri

Spor Toto 'in 36. haftasında , sahasında Antalyaspor'u ağırladı.

Henüz 2. dakikada öne geçen sarı-lacivertliler, Ankara'dan kendileri için iyi bir haber bekledi.

Fenerbahçe tribünleri, Galatasaray'ın maçını telefonlarından takip etti.

Ankaragücü karşısında 3. golü bulan Galatasaray, sonrasında 4. golü de buldu.

71. dakikada Barış Alper Yılmaz ile gelen 3. gol sonrası Fenerbahçe tribünlerinden "yönetim istifa" sesleri yükseldi.

AZİZ YILDIRIM TEZAHÜRATI

Fenerbahçe taraftarları, aynı zamanda eski başkanları Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlar yaptı.

Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray'ın 3. ve 4. golünden sonra stadyumu da terketmeye başladı.

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