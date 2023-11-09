Fenerbahçe tur için Bulgaristan'da: İlk 11

Fenerbahçe, Konferans Ligi'ndeki liderliğini korumak için Bulgaristan'da.



H Grubu'na 3'te 3 ile başlayan sarı-lacivertliler, saat 23.00'te Ludogorets deplasmanına çıkacak.

Sakatlıklar ve UEFA listesindeki tercihler nedeniyle 6 eksiği bulunan Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal oyuncularına güveniyor.



Tedavileri süren Fred, Becao, Djiku,King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, UEFA kadrosunda bulunmayan Mert Müldür, Samet Akaydin, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor kafilede yer almadı.

KAZANIRSA TURU GARANTİLEYECEK

Fenerbahçe berabere kalsa bile bitime iki maç kala gruptan çıkmayı garantileyecek.



Huvepharma Stadı'ndaki mücadeleyi Çek hakem Ondrej Berka yönetecek.

İLK 11



Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Crespo, Zajc, Kent, Tadic, Batshuayi

