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Fenerbahçe tur için Bulgaristan'da: Muhtemel 11

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde tur biletini almak için sahaya çıkacak. Sakatlık kriziyle mücadele eden sarı-lacivertliler, saat 23'te Ludogets'e konuk olacak.

Fenerbahçe tur için Bulgaristan'da: Muhtemel 11

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, Konferans Ligi'ndeki liderliğini korumak için Bulgaristan'da.

H Grubu'na 3'te 3 ile başlayan sarı-lacivertliler, saat 23'te Ludogorets deplasmanına çıkacak.

Sakatlıklar ve UEFA listesindeki tercihler nedeniyle 6 eksiği bulunan Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal oyuncularına güveniyor.

Tedavileri süren Fred, Becao, Djiku,King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, UEFA kadrosunda bulunmayan Mert Müldür, Samet Akaydin, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor kafilede yer almadı.

KAZANIRSA TURU GARANTİLEYECEK

Fenerbahçe berabere kalsa bile bitime iki maç kala gruptan çıkmayı garantileyecek.

Huvepharma Stadı'ndaki mücadeleyi Çek hakem Ondrej Berka yönetecek.

MUHTEMEL 11

Sarı-lacivertlilerin sahaya İrfan Can; Osayi, İsmail, Oosterwolde, Ferdi; Crespo, Zajc; Kent, Szymanski, Tadic ve Batshuayi 11'iyle çıkması bekleniyor.

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