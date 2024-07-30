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Fenerbahçe tur için sahada (İlk 11'ler belli oldu)

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemeler ikinci turu rövanşında Lugano ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Fenerbahçe tur için sahada (İlk 11'ler belli oldu)

, Şampiyonlar Ligi yolunda tur bileti için sahaya çıkıyor.

Sarı lacivertliler, ikinci ön eleme turu rövanş maçında Lugano'yu saat 20.00'de konuk edecek.

Deplasmandaki ilk maçı 4-3 kazanan Fenerbahçe'de UEFA kadrosuna alınmayan isimler dışında eksik yok.

İLK 11

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, Szymanski, Krunic, Tadic, Dzeko, Ferdi 

Lugano: Salpi, Hajdari, El Wafi, Papadopoulos, Zanotti, Bislimi, Doumbia, Mahmoud, Valenzuela, Aliseda, Bottani

İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği mücadelede turu geçen taraf, üçüncü eleme turunda Fransız ekibi Lille'le eşleşecek.

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