Fenerbahçe Türkiye Kupası kararını TFF'ye iletti
Fenerbahçe geçen sezonki Süper Kupa krizinde aldığı kararı uygulamaya soktu. Sarı Lacivertliler, bu sezon Türkiye Kupası'na katılmayacak.
Fenerbahçe yönetimi, geçen sezon Süper Kupa maçının tarihini protesto etmek için Türkiye Kupası'na katılmama yetkisini kongreden almıştı.
Sarı lacivertliler bu kararını Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti.
TFF'DEN AÇIKLAMA
Federasyondan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir. İlgili kurullar gerekli değerlendirmeleri yapacaktır." ifadeleri yer aldı.
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