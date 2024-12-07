NTV.COM.TR

Fenerbahçe Türkiye Kupası kararını TFF'ye iletti

Fenerbahçe geçen sezonki Süper Kupa krizinde aldığı kararı uygulamaya soktu. Sarı Lacivertliler, bu sezon Türkiye Kupası'na katılmayacak.

Fenerbahçe Türkiye Kupası kararını TFF'ye iletti

yönetimi, geçen sezon Süper Kupa maçının tarihini protesto etmek için Türkiye Kupası'na katılmama yetkisini kongreden almıştı.

Sarı lacivertliler bu kararını Türkiye Federasyonu'na iletti.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Federasyondan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda 'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir. İlgili kurullar gerekli değerlendirmeleri yapacaktır." ifadeleri yer aldı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...