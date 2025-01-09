Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na 3 puanla başladı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken sahadan 3-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Youssef En-Nesyri, Yusuf Akçiçek ve Bartuğ Elmaz'dan geldi.

Bu sezon statü değişikliğine gidilen kupada B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, diğer haftalarda Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile karşılaşacak. İlk maçında Kasımpaşa karşısında ilk yarıda attığı gollerle farklı kazanan Kanarya, gruplara 3 puanla başladı.



Jose Mourinho'nun öğrencileri Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 13 Ocak Pazartesi günü Konyaspor'a konuk olacak.



GENÇ OYUNCULAR ŞANS BULDU



Teknik Direktör Jose Mourinho, kupada rotasyona giderken genç oyunculara da şans verdi. Ertuğrul Çetin, Bartuğ Elmaz ve Yusuf Akçiçek 11'de maça başlarken, Muharrem Çizgili de sonradan oyuna dahil oldu. U19 takımında forma giyen 18 yaşındaki Muharrem bu sezon A takımla ilk kez maça çıktı.