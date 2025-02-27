Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Gaziantep FK ile Fenerbahçe , Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında kozlarını paylaştı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 17. ve 27. dakikalarda Anderson Talisca, 23. dakikada Youssef En-Nesyri ve 83. dakikada Filip Kostic kaydetti.

FENERBAHÇE ÇEYREK FİNALDE



Bu skorun ardından B Grubu'nda 3'te 3 yapan Fenerbahçe, puanını 9'a yükseltti ve liderlik koltuğunda yer alarak adını çeyrek finale yazdırdı. 3 puanla 4. sırada bulunan Gaziantep FK ise turnuvaya veda etti.



Öte yandan Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kura çekiminin tarihi açıklandı. TFF'nin açıklamasında "Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Müsabakaları Kura Çekimi, 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir." ifadeleri yer aldı.