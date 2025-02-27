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Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında Gaziantep FK deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibini 4-1 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Gaziantep FK ile , B Grubu 3. maçında kozlarını paylaştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 17. ve 27. dakikalarda Anderson Talisca, 23. dakikada Youssef En-Nesyri ve 83. dakikada Filip Kostic kaydetti.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi - 1

FENERBAHÇE ÇEYREK FİNALDE

Bu skorun ardından B Grubu'nda 3'te 3 yapan , puanını 9'a yükseltti ve liderlik koltuğunda yer alarak adını çeyrek finale yazdırdı. 3 puanla 4. sırada bulunan Gaziantep FK ise turnuvaya veda etti.

Öte yandan Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kura çekiminin tarihi açıklandı. TFF'nin açıklamasında " Çeyrek ve Yarı Final Müsabakaları Kura Çekimi, 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir." ifadeleri yer aldı.

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