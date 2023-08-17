Fenerbahçe-Twente maçı ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna kaldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Slovenya ekibi Maribor'u 3-0 yenerek play-off'a adını yazdırdı. Sarı-lacivertliler bu turda Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak. Tüm gözler şimdi grup etabına kalacak takımı belirleyecek maçların tarihinde. İşte, Fenerbahçe-Twente maçı hakkında bilgiler...



UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 3. ön eleme turu rövanşında Maribor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk maçı evinde 3-1 kazanan Fenerbahçe, ikinci maçta da rakibini 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 17'de İrfan Can Kahveci, 90+21'de Szymanski ve 90+23'te Dusan Tadic kaydetti.



FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi Hollanda ekibi Twente oldu.



Eşleşmenin ilk karşılaşması 24 Ağustos, rövanşı ise 31 Ağustos’ta oynanacak.



RÖVANŞ MAÇINDA OLAY ÇIKTI



Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Maribor'a konuk olduğu mücadele, 66. dakikada tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle durdu.



Ljudski Vrt Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 66. dakikasında taraftarların neden olduğu olayların ardından Portekizli hakem Fabio Verissimo, mücadeleyi durdurdu.



Polis ve özel güvenlik görevlilerinin müdahalesine karşın tribünlerdeki tansiyon düşmeyince, Fenerbahçeli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.