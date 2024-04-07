Fenerbahçe U19 Takımı Giresunspor'u mağlup etti

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona ererken sarı-lacivertliler ikinci yarıda bulduğu gollerle Giresunspor'u 4-1 yendi.

Maçı Başkan Ali Koç'un yanı sıra yöneticilerden Selahattin Baki, Can Gebetaş ve Burak Çağlan Kızılhan gibi isimler de seyretti.



U19 Elit A Ligi'nde liderliğini sürdüren ve puanını 39'a çıkaran sarı-lacivertli takımdan bazı isimler saat 16.30'da kalkacak uçakla Şanlıurfa'ya hareket edecek ve akşam 21.30'da Galatasaray'ın karşısına çıkacak.

Süper Kupa maçına U19 takımından oyuncularla çıkmayı planlayan Fenerbahçe karşılaşmayı bir şekilde tamamlamayarak, bu vesileyle hem TFF Yönetimi hem de MHK Yönetimine protesto edecek.