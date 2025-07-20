Fenerbahçe üçüncü sınavı için sahada

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında üçüncü sınavında.

Sezon hazırlıklarının İstanbul etabında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in yeni ekibiyle 2-2 berabere kaldı.



Devamında teknik direktör Jose Mourinho'nun ülkesinde kampa giren sarı-lacivertliler,, İber Yarımadası'ndaki ilk hazırlık maçında Portekiz ekibi Portimonense'yi Szymanski'nin golleriyle 2-1 yendi.



Fenerbahçe'nin Uniao de Leiria ile karşılaşacağı hazırlık maçı saat 22'de başlayacak.

