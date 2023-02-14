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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? (UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu 14 puanla lider tamamlayarak adını son 16 turuna direkt olarak yazdırmayı başarmıştı. UEFA Avrupa Ligi play-off maçlarını, grubu lider tamamlarak es geçen Fenerbahçe şimdi son 16 turundaki rakibini bekliyor. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? (UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi)

Avrupa Ligi play-off maçları perşembe günü başlayacak. Temsilcimiz 'nin rakibi ise play-off turunun ardından belli olacak. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman?

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Grup maçlarını lider tamamlayarak direkt olarak son 16 turuna katılmaya hak kazanan Fenerbahçe'nin rakibi, play-off maçları sonrasında belli olacak.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? (UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi) - 1

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi play-off turunun ardından yapılacak kura çekimi ile belli olacak.

Söz konusu kura çekimi ise 24 Şubat 2023'te yapılacaktır.

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